Алиев: армянам Карабаха предстоит сделать выбор - стать гражданами Азербайджана или уехать

Одержать победу в войне – это была миссия моей жизни или, по крайней мере, моей политической жизни, и с ней я успешно справился, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы выиграли войну. Мы восстановили справедливость, мы восстановили нашу территориальную целостность. А теперь мы говорим о мире. Если Армения хочет мира, мы его достигнем, потому что у нас нет никаких территориальных претензий к Армении, и мы не хотим, чтобы у них были к нам территориальные претензии», - сказал Алиев в интервью Euronews.

Касаясь армянских жителей проживающих в Карабахе, глава государства подчеркнул, что им предстоит сделать выбор.

« Я имею в виду, что люди, которые живут в Карабахе на территории, которая сейчас временно контролируется российскими миротворцами, находится в Азербайджане. Им предстоит сделать выбор: оставаться здесь жить в качестве наших граждан и этнического меньшинства – знаете, у нас их много, – или уехать», - сказал президент.

Б.Рустамбеков