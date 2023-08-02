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Регион 02.08.2023 15:07

Путин подтвердил Эрдогану готовность РФ вернуться к зерновой сделке при выполнении Западом обязательств перед Россией

Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По сообщению пресс-службы Кремля, Путин изложил принципиальную позицию России в связи с прекращением действия "пакетных" соглашений о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок российского продовольствия и удобрений.

"Отмечено, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части "зерновой сделки" её очередное продление потеряло смысл. Подтверждена готовность вернуться к Стамбульским договорённостям, как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией", - говорится в сообщении.

"Подчёркнуто, что с учётом потребностей наиболее нуждающихся в продовольствии стран ведётся проработка надежных вариантов поставок российского зерна, в том числе на безвозмездной основе. Этот вопрос предметно обсуждался на прошедшем недавно в Санкт-Петербурге втором саммите Россия-Африка. Выражен настрой на взаимодействие на данном направлении с Турцией и другими заинтересованными государствами", - сообщает пресс-служба.

По ее данным, при обсуждении повестки дня российско-турецкого партнёрства лидеры сконцентрировались на перспективах дальнейшего развития торгово-экономических связей, реализации стратегических совместных проектов в сфере энергетики, а также сотрудничества в туристической отрасли. С обеих сторон выражено удовлетворение устойчивым ростом товарооборота, который по итогам 2022 г. увеличился почти вдвое.

Эрдоган высказал признательность руководству и народу России за помощь в тушении лесных пожаров на территории Турецкой Республики.

"Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе в контексте подготовки возможной встречи двух лидеров", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, КОНТАКТЫ


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