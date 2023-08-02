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ТЭК 02.08.2023 16:37

Азербайджан обсуждает возможность строительства НПЗ в Пакистане, готов нарастить поставки нефтехимии и азотных удобрений

Баку и Исламабад обсуждают возможность сотрудничества в вопросе строительства в Пакистане нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), сообщил заместитель министра энергетики Азербайджана Кямал Аббасов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минэнерго страны, замминистра принял участие в международном мероприятии «Пакистанский минеральный инвестиционный саммит: от пыли к развитию» в Исламабаде.

«Аббасов в своем выступлении отметил, что есть перспективы расширения отношений между двумя странами в различных направлениях экономики, в том числе в сфере энергетики. Он сообщил, что соответствующими структурами двух стран ведутся переговоры о возможном сотрудничестве по строительству нового нефтеперерабатывающего завода в Пакистане», - говорится в информации.

Аббасов отметил, что благодаря соглашению между правительствами Азербайджана и Пакистана о сотрудничестве в области энергетики, «SOCAR стал надежным поставщиком СПГ в этой страну».

По словам Аббасова, недавно подписанное с SOCAR соглашение в сфере поставок СПГ в Пакистан создает большие возможности в этом направлении.

«Подчеркивалось, что Азербайджан также поставляет в Пакистан нефтехимическую продукцию и карбамидные удобрения, и в ближайшее время объем экспорта может быть увеличен. Отмечалось также наличие возможностей для сотрудничества с соответствующими компаниями добывающего сектора в области разведки нефтегазовых структур в Пакистане», - говорится в информации.

На саммите состоялись обсуждения инвестиционных возможностей добывающего сектора, управления природными ресурсами, их эффективного использования и безопасности в глобальной цепочке поставок.

Как сообщалось, SOCAR и пакистанская Pakistan LNG Limited (PLL) 24 июля 2023 заключили рамочное соглашение о поставках СПГ в Пакистан. Срок действия соглашения составляет один год с возможностью продления на такой же период. В соответствии с документом Пакистан получает возможность каждый месяц покупать СПГ у азербайджанской стороны по льготной цене. Объем поставок не уточняется.

Н.Аббасова

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Тэги: ПАКИСТАН, НПЗ, ОБСУЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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