Азербайджан обсуждает возможность строительства НПЗ в Пакистане, готов нарастить поставки нефтехимии и азотных удобрений

Баку и Исламабад обсуждают возможность сотрудничества в вопросе строительства в Пакистане нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), сообщил заместитель министра энергетики Азербайджана Кямал Аббасов.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минэнерго страны, замминистра принял участие в международном мероприятии «Пакистанский минеральный инвестиционный саммит: от пыли к развитию» в Исламабаде.
«Аббасов в своем выступлении отметил, что есть перспективы расширения отношений между двумя странами в различных направлениях экономики, в том числе в сфере энергетики. Он сообщил, что соответствующими структурами двух стран ведутся переговоры о возможном сотрудничестве по строительству нового нефтеперерабатывающего завода в Пакистане», - говорится в информации.
Аббасов отметил, что благодаря соглашению между правительствами Азербайджана и Пакистана о сотрудничестве в области энергетики, «SOCAR стал надежным поставщиком СПГ в этой страну».
По словам Аббасова, недавно подписанное с SOCAR соглашение в сфере поставок СПГ в Пакистан создает большие возможности в этом направлении.
«Подчеркивалось, что Азербайджан также поставляет в Пакистан нефтехимическую продукцию и карбамидные удобрения, и в ближайшее время объем экспорта может быть увеличен. Отмечалось также наличие возможностей для сотрудничества с соответствующими компаниями добывающего сектора в области разведки нефтегазовых структур в Пакистане», - говорится в информации.
На саммите состоялись обсуждения инвестиционных возможностей добывающего сектора, управления природными ресурсами, их эффективного использования и безопасности в глобальной цепочке поставок.
Как сообщалось, SOCAR и пакистанская Pakistan LNG Limited (PLL) 24 июля 2023 заключили рамочное соглашение о поставках СПГ в Пакистан. Срок действия соглашения составляет один год с возможностью продления на такой же период. В соответствии с документом Пакистан получает возможность каждый месяц покупать СПГ у азербайджанской стороны по льготной цене. Объем поставок не уточняется.
Н.Аббасова
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