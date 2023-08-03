МИД Азербайджана обвинил Армению в попытке обострить ситуацию

МИД Азербайджана считает, что провокационные действия Армении направлены на обострение ситуации.
«Попытки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в очередной раз ввести в заблуждение международное сообщество в вопросах работы погранично-пропускного пункта «Лачин», территориальной целостности и делимитации армяно-азербайджанской границы в ходе своего выступления на заседании правительства 3 августа говорят о намерении армянской стороны обострить ситуацию, вместо того, чтобы вносить свой положительный вклад в процесс нормализации отношений между двумя странами», - говорится в заявлении МИД Азербайджана в ответ на выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании армянского правительства в четверг.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что утверждения о перекрытии Азербайджаном Лачинской дороги не имеют под собой никаких оснований, добавив, что в Баку неоднократно заявляли о недопустимости перевозки грузов на свою территорию без согласования этого вопроса с азербайджанской стороной.
В МИД заметили, что работа ППП «Лачин» на границе с Арменией имеет большое значение для контроля выезда и въезда на Лачинскую дорогу, «которой Армения около трех последних лет продолжает злоупотреблять для незаконной деятельности на территории» Азербайджана.
«Если армянская сторона действительно заинтересована в мире и стабильности в регионе, поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана не только на словах, но и на деле, то она должна воздержаться от подобных провокационных шагов и поддержать использование дороги Агдам-Ханкенди и других альтернативных путей для удовлетворения потребностей жителей армянского происхождения (в Карабахском регионе Азербайджана – ИФ) Армянская сторона также не должна препятствовать усилиям Азербайджана по реинтеграции жителей армянского происхождения», - заключили в МИД Азербайджана.
Р.Керимов
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