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АПК 03.08.2023 20:39

Ряд стран ЕС закроет границу для зерновых с Украины после 15 сентября вслед за Польшей, считает польский министр

Польша закроет границу для украинских зерновых, если Европейская комиссия не продлит ограничительные меры на ввоз этой продукции в Польшу после 15 сентября, и ряд других соседних с Украиной стран сделает то же самое, заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус в интервью изданию PAP.

"Даже если Европейская комиссия решит это не делать, мы закроем границу для украинских продуктов после 15 сентября. Полагаю, некоторые из пяти соседних стран сделают то же самое. Это не против кого-то, а для заботы о благополучии фермеров", - цитирует его слова министерство сельского хозяйства Польши в соцсети.

"Мы хотим и помогаем Украине, но благополучие польских фермеров является нашим приоритетом", - подчеркнул польский министр.

Как сообщалось, на переговорах Телуса и министра агрополитики Украины Николая Сольского 2 августа были сверены объемы транзита украинских сельхозтоваров через территорию Польши. По информации польской стороны, транзит украинского зерна в феврале 2023 года составлял 114 тыс. тонн, а в июне - уже 260 тыс. тонн. В Польше считают, что это является аргументом в пользу продления Еврокомиссией запрета на экспорт четырех культур из Украины: пшеницы, рапса, кукурузы и подсолнечника в пять соседних стран - Польшу, Венгрию, Болгарию, Словакию и Румынию.

Телус предложил меры, облегчающие транзит украинских зерновых в морские порты различных стран ЕС. Украинская сторона в ближайшее время также должна представить проект детальных решений.

Украина многие годы экспортировала основной объем зерна и другой агропродукции через свои порты на Черном море. Однако после начала военной операции на территории страны работа портов была сильно ограничена. Экспортные потоки были в значительной степени переориентированы на Европу. Украинская агропродукция стала в больших объемах оседать в соседних с Украиной странах ЕС, что вызвало недовольство местных фермеров. В наибольшей степени пострадал агросектор Польши, Болгарии, Венгрии, Словакии и Румынии. Для решения проблемы в ЕС введен запрет до 15 сентября на экспорт из Украины пшеницы, ячменя, рапса и семян подсолнечника в эти страны, при этом транзит данных культур разрешен.

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Тэги: ПОЛЬША, УКРАИНА, ЗЕРНО, ЭКСПОРТ


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