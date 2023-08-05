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05.08.2023 11:00

ИВ Хачмазского района направит свыше 1,1 млн манатов на капремонт дорог

Исполнительная власть Хачмазского района привлекла ООО «Topkhana Layihe Inshaat» для капитального ремонта автодорог в городе Хачмаз.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам портала госзакупокwww.tender.gov.az, с компанией подписан соответствующий контракт, сумма которого составляет 1 млн 154,482 тыс. манатов.

Ремонтные работы должны быть выполнены в течение 60 дней.

Х.Насирзаде

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Тэги: ХАЧМАЗ, ДОРОГИ, РЕМОНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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