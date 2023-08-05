ИВ Хачмазского района направит свыше 1,1 млн манатов на капремонт дорог

Исполнительная власть Хачмазского района привлекла ООО «Topkhana Layihe Inshaat» для капитального ремонта автодорог в городе Хачмаз. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам портала госзакупокwww.tender.gov.az, с компанией подписан соответствующий контракт, сумма которого составляет 1 млн 154,482 тыс. манатов. Ремонтные работы должны быть выполнены в течение 60 дней. Х.Насирзаде

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