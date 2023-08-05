Алиев подписал указ о ликвидации Azalternativenerji

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал указ о ликвидации ООО «Azalternativenerji».
Текст указа опубликован на сайте главы государства.
Согласно указу, целью ликвидации Azalternativenerji является создание конкурентной среды для привлечения частных инвестиций в сектор ВИЭ, повышение эффективности и объема производства электроэнергии за счет ВИЭ.
В рамках указа, часть имущества Azalternativenerji будет использована для расчетов с кредиторами, а остальная часть будет выставлена на приватизацию.
При этом порядок приватизации этого имущества будет определять министерство экономики.
К приватизации будут допущены как местные, так и иностранные инвесторы.
Кабинету министров, министерствам энергетики, экономики поручено обеспечить реализацию пунктов данного указа.
Р.Ахмедов
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