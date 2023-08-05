Алиев подписал указ о ликвидации Azalternativenerji

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал указ о ликвидации ООО «Azalternativenerji».

Текст указа опубликован на сайте главы государства.

Согласно указу, целью ликвидации Azalternativenerji является создание конкурентной среды для привлечения частных инвестиций в сектор ВИЭ, повышение эффективности и объема производства электроэнергии за счет ВИЭ.

В рамках указа, часть имущества Azalternativenerji будет использована для расчетов с кредиторами, а остальная часть будет выставлена на приватизацию.

При этом порядок приватизации этого имущества будет определять министерство экономики.

К приватизации будут допущены как местные, так и иностранные инвесторы.

Кабинету министров, министерствам энергетики, экономики поручено обеспечить реализацию пунктов данного указа.

Р.Ахмедов