В Тегеране пройдет конференция «Иран и БРИКС: перспективы будущего сотрудничества»

Конференция на тему сотрудничества между БРИКС и Ираном с участием замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым пройдет во вторник в Тегеране, сообщил представитель МИД Исламской республики Насер Канани.

"Конференция "Иран и БРИКС: перспективы будущего сотрудничества" пройдет 8 августа в центре политических и международных исследований при МИД Ирана, в конференции примет участие замминистра иностранных дел России Сергей Рябков", - сказал Канани в понедельник журналистам.

После саммита БРИКС летом прошлого года Иран подал заявку на членство в этой организации, объединяющей Бразилию, Индию, Китай, Россию и ЮАР.