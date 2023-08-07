МИД Азербайджана считает, что органы ООН становятся «инструментом политических манипуляций»

МИД Азербайджана сожалеет о неконструктивных высказываниях некоторых специальных докладчиков и независимых экспертов Совета ООН о ситуации на Южном Кавказе, считает, что органы ООН превращаются в инструмент политических манипуляций.

«Заявления некоторых специальных докладчиков и независимых экспертов Совета ООН по правам человека о якобы блокаде Азербайджаном «Лачинского коридора» и создании в «Нагорно-Карабахском» регионе «напряженной гуманитарной ситуации» вызывают сожаление, и говорят о попытках превратить органы ООН в инструмент политических манипуляций», - говорится в заявлении МИД Азербайджана в ответ на обвинение группы экспертов ООН в адрес Азербайджан о якобы в блокировании Лачинской дороги.

МИД Азербайджана считает недопустимым, что данные лица использовали в заявлении такие выражения, как «Нагорный Карабах», вмешивались во внутренние Азербайджана и применяли двойные подходы, не проявляли уважение к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана

«В настоящее время Азербайджан прилагает усилия для обеспечения устойчивого мира и безопасности в регионе, и с этой целью выдвинул инициативы в направлении мирного соглашения, делимитации и открытия коммуникаций. Предвзятые заявления вместо поддержки этих усилий не помогут мирному процессу», - подчеркивает ведомство.

В МИД Азербайджана также добавили, что Армения, вопреки своим обязательствам, не только не вывела полностью свои вооруженные силы с азербайджанских территорий, но и осуществляла их ротацию через Лачинскую дорогу, снабжала оружием и боеприпасами, занималась разграблением природных богатств Азербайджана. «Все это было встречено молчанием ООН и других международных организаций», - говорится в заявлении.

Р.Ахмедов