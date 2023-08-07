Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8692 RUR   0.0177 GBR   2.1649 TRY   0.063

Цена на нефть

04.08 $/bbl +/- WTI 82.82 +1.27 Brent 86.24 +1.10

Внешняя политика 07.08.2023 23:00

МИД Азербайджана считает, что органы ООН становятся «инструментом политических манипуляций»

МИД Азербайджана сожалеет о неконструктивных высказываниях некоторых специальных докладчиков и независимых экспертов Совета ООН о ситуации на Южном Кавказе, считает, что органы ООН превращаются в инструмент политических манипуляций.

«Заявления некоторых специальных докладчиков и независимых экспертов Совета ООН по правам человека о якобы блокаде Азербайджаном «Лачинского коридора» и создании в «Нагорно-Карабахском» регионе «напряженной гуманитарной ситуации» вызывают сожаление, и говорят о попытках превратить органы ООН в инструмент политических манипуляций», - говорится в заявлении МИД Азербайджана в ответ на обвинение группы экспертов ООН в адрес Азербайджан о якобы в блокировании Лачинской дороги.

МИД Азербайджана считает недопустимым, что данные лица использовали в заявлении такие выражения, как «Нагорный Карабах», вмешивались во внутренние Азербайджана и применяли двойные подходы, не проявляли уважение к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана

«В настоящее время Азербайджан прилагает усилия для обеспечения устойчивого мира и безопасности в регионе, и с этой целью выдвинул инициативы в направлении мирного соглашения, делимитации и открытия коммуникаций. Предвзятые заявления вместо поддержки этих усилий не помогут мирному процессу», - подчеркивает ведомство.

В МИД Азербайджана также добавили, что Армения, вопреки своим обязательствам, не только не вывела полностью свои вооруженные силы с азербайджанских территорий, но и осуществляла их ротацию через Лачинскую дорогу, снабжала оружием и боеприпасами, занималась разграблением природных богатств Азербайджана. «Все это было встречено молчанием ООН и других международных организаций», - говорится в заявлении.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИД, ООН, ОТВЕТ


Похожие новости


Баку обвинил Ереван в искажении решения Международного суда ООН по Лачинской дороге Азербайджан приветствует решение Международного суда ООН - МИД Международный суд ООН отказал Армении в просьбе о выводе азербайджанских военных с Лачинской дороги - МИД Азербайджана Замглавы МИД Азербайджана рассказал о предложении Баку по реформе Совбеза ООН Армения политическими и военными провокациями подрывает мирные инициативы Баку – МИД Азербайджана Провокации США против КНДР могут быть расценены как объявление войны Премьер Армении искажает решение Международного суда ООН по Лачинской дороге – МИД Азербайджана Азербайджан продолжит добиваться привлечения Армении к ответственности за нарушения прав человека - МИД МИД Азербайджана призвал ООН принять меры для привлечения к ответственности Армении за военные преступления МИД Азербайджана считает необъективным заявление UNFPA по ситуации на Лачинской дороге

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az