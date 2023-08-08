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Цена на нефть

04.08 $/bbl +/- WTI 82.82 +1.27 Brent 86.24 +1.10

ТЭК 08.08.2023 16:04

Нефть перешла к падению на статданных из Китая, Brent у $83,59 за баррель

Цены на нефть эталонных марок резко снижаются днем во вторник на фоне худших, чем ожидалось, данных по внешней торговле Китая.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:51 подешевели на $1,75 (2,05%) - до $83,59 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на $1,73 (2,11%) - до $80,21 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1%, WTI - на 1,1%.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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