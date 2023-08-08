Нефть перешла к падению на статданных из Китая, Brent у $83,59 за баррель

Цены на нефть эталонных марок резко снижаются днем во вторник на фоне худших, чем ожидалось, данных по внешней торговле Китая.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:51 подешевели на $1,75 (2,05%) - до $83,59 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на $1,73 (2,11%) - до $80,21 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1%, WTI - на 1,1%.