Нефть перешла к падению на статданных из Китая, Brent у $83,59 за баррель

Цены на нефть эталонных марок резко снижаются днем во вторник на фоне худших, чем ожидалось, данных по внешней торговле Китая.
Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:51 подешевели на $1,75 (2,05%) - до $83,59 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на $1,73 (2,11%) - до $80,21 за баррель.
Накануне Brent подешевела на 1%, WTI - на 1,1%.
Баку и Анкара обсудили сотрудничество в области военной разведки
Великобритания дополнительно выделила Азербайджану на разминирование 500 тыс. фунтов
Поставки мороженого в Азербайджан из Новосибирской и Томской областей за 7 мес. составили около 34 тонн
В Азербайджане за 7 мес. в рамках механизма возврата по НДС населению вернули около 87 млн манатов
Алиев ввел в строй систему водоснабжения и канализации города Газах
Алиев открыл в Барде центр DOST
На севере Европы из-за штормовой погоды закрыли паромные переправы
В Латвии намерены построить завод по производству боеприпасов для НАТО
Великобритания добавила 19 физлиц и компаний в антироссийские санкционные списки
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Кредитная карта для микробизнеса Yelo для срочных расходов!
Yelo Bank организовал инклюзивное и творческое мероприятие для детей
“Nar” поддержал лагерь “YAŞAT”, организованный для детей шехидов
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС