Армения намеренно обостряет ситуацию на Южном Кавказе - Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в среду провел телефонный разговор с исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким, в ходе которого обсудил вопросы сотрудничества Баку и Вашингтона, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и ситуацию на Южном Кавказе. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.
"В ходе телефонного разговора были обсуждены повестка двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и США, вопросы, вытекающие из процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также ситуация в регионе", - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Байрамов заявил, что Армения намеренно обостряет ситуацию в регионе и препятствует мирному процессу.
Он подчеркнул неприемлемость выдвижения Арменией территориальных претензий к Азербайджану, отказа полностью вывести армянские вооруженные силы с территории Азербайджана и вмешательства во внутренние дела страны.
Байрамов заявил, что "Армения продолжает провокации в отношении установленного Азербайджаном на своей территории погранпункта "Лачин", однако, "несмотря на это, наша страна создает условия для проезда жителей армянского происхождения в обоих направлениях".
Он добавил, что, несмотря на предложение Азербайджаном дороги Агдам-Ханкенди и других альтернативных маршрутов для перевозки грузов, армянская сторона чинит препятствия в вопросе перевозки грузов и отказывается перевозить грузы по этим дорогам, что "еще раз доказывает, что заявления армянской стороны о "блокаде" и "гуманитарной ситуации" являются политическими манипуляциями".
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