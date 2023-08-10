ООН призывает восстановить в должности свергнутого президента Нигера

Главной целью ООН является освобождение смещенного мятежниками президента Нигера Мохамеда Базума и возвращение ему поста президента, сообщил в четверг представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Мы призываем к немедленному и безоговорочному освобождению Мохамеда Базума и восстановлению его в должности главы государства. Наша цель состоит в том, чтобы не допустить нанесения вреда избранному президенту Базуму", - заявил на брифинге Хак, отвечая на просьбу прокомментировать состоявшийся в четверг экстренный саммит Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

"Мы сотрудничаем с ЭКОВАС, чтобы рассмотреть возможности мирного урегулирования ситуации в Нигере", - добавил Хак.

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии Нигера выступила против президента Базума, который был схвачен и отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера заявил, что военное командование поддержало бойцов президентской гвардии, которые выступили против Базума. Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани.

США, Франция, ЕС, Африканский союз, ЭКОВАС осудили военный переворот. Однако его поддержали Мали и Буркина-Фасо.

Путч в Нигере стал седьмым военным переворотом в странах Западной и Центральной Африки меньше чем за три года.