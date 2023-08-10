Глава МИД Азербайджана принял посла Литвы в связи с завершением дипмиссии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с послом Литвы Эгидиусом Навикасом, в связи с завершением дипломатической миссии в Баку, сообщает МИД.

На встрече были обсуждены вопросы повестки сотрудничества между Азербайджаном и Литвой, а также текущая ситуация в регионе.

«Байрамов поблагодарил посла за его усилия в развитии отношений между Азербайджаном и Литвой во время его дипломатической деятельности в нашей стране и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности. Он отметил, что недавнее увеличение контактов и визитов на высоком уровне между Азербайджаном и Литвой способствовало развитию двусторонних отношений», - отмечается в сообщении.

Также состоялся обмен мнениями относительно вопросов представляющих взаимный интерес.