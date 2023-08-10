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Внешняя политика 10.08.2023 21:56

Глава МИД Азербайджана принял посла Литвы в связи с завершением дипмиссии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с послом Литвы Эгидиусом Навикасом, в связи с завершением дипломатической миссии в Баку, сообщает МИД.

На встрече были обсуждены вопросы повестки сотрудничества между Азербайджаном и Литвой, а также текущая ситуация в регионе.

«Байрамов поблагодарил посла за его усилия в развитии отношений между Азербайджаном и Литвой во время его дипломатической деятельности в нашей стране и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности. Он отметил, что недавнее увеличение контактов и визитов на высоком уровне между Азербайджаном и Литвой способствовало развитию двусторонних отношений», - отмечается в сообщении.

Также состоялся обмен мнениями относительно вопросов представляющих взаимный интерес.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЛИТВА, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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