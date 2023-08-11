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Бизнес и законодательство 11.08.2023 13:06

Barbarossa потеряла половину капитала

ООО «Barbarossa» объявило о снижении уставного капитала с 1 млн 71,117 тыс. манатов до 510,906 тыс. манатов, т.е. в 2,1 раза.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в объявлении компании не указывается причина снижения капитала.

ООО «Barbarossa» госрегистрацию в налоговых органах Азербайджана прошло в мае 2017 года, оно зарегистрировано в Абшеронском районе. Официальным представителем компании является Бадри Турманидзе.

Х.Насирзаде

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Тэги: КОМПАНИЯ, КАПИТАЛ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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