Добыча газа в Азербайджане в январе-июле выросла на 3%

Добыча газа в Азербайджане в январе-июле 2023 года увеличилась на 3% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 28,1 млрд кубометров.
По оперативным данным Минэнерго страны, которые имеются в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан», с блока Азери-Чираг-Гюнешли в январе-июле добыто 7,5 млрд кубометров попутного газа, с месторождения Шах-Дениз - 15,4 млрд кубометров природного газа, с газоконденсатного месторождения Абшерон – 0,1 млрд кубометров, компанией SOCAR - 5,1 млрд кубометров.
С блока АЧГ с момента начала разработки и на 1 августа 2023 года добыто 211 млрд кубометров попутного газа, на месторождении Шах-Дениз - 198 млрд кубометров природного газа. При этом, за весь период на мировые рынки экспортировано около 139,9 млрд кубометров газа, добытого на Шах-Дениз.
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.
По новому контракту доля британской bp (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC Videsh (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: bp (оператор - 29,99%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%), "Cenub Qaz Dehlizi" (21,02%), NICO (10%).
Н.Аббасова
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