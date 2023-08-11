МИД Азербайджана обвинил Армению в нагнетании напряженности в регионе

В последние дни в результате усилий международных партнеров была достигнута договоренность об использовании автодороги Агдам-Ханкенди Международным комитетом красного креста (МККК) для перевозки грузов, а спустя 24 часа о дальнейшей интенсификации проезда посредством МККК по Лачинской дороге, заявил в пятницу спикер азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде.

«Кроме того, по предложению азербайджанской стороны было согласовано проведение встречи в Евлахе с представителями армян проживающих в Карабахе и решены все логистические вопросы для этого. Несмотря на все эти договоренности, представители армянского населения Карабахского района Азербайджана в последний момент нарушили их», - сказал Гаджизаде.

По его словам, подобная деструктивная деятельность и деятельность Армении, превратившей этот вопрос в инструмент политического манипулирования, еще раз продемонстрировали, что Ереван не заинтересована в мире и стабильности, а также в диалоге в этом направлении.

«В то же время указанные шаги служат обострению ситуации в регионе, лишний раз доказывают беспочвенность претензий по гуманитарным соображениям», - заключил Гаджизаде.

Б.Рустамбеков