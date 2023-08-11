МИД Азербайджана обвинил Армению в нагнетании напряженности в регионе

В последние дни в результате усилий международных партнеров была достигнута договоренность об использовании автодороги Агдам-Ханкенди Международным комитетом красного креста (МККК) для перевозки грузов, а спустя 24 часа о дальнейшей интенсификации проезда посредством МККК по Лачинской дороге, заявил в пятницу спикер азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде.
«Кроме того, по предложению азербайджанской стороны было согласовано проведение встречи в Евлахе с представителями армян проживающих в Карабахе и решены все логистические вопросы для этого. Несмотря на все эти договоренности, представители армянского населения Карабахского района Азербайджана в последний момент нарушили их», - сказал Гаджизаде.
По его словам, подобная деструктивная деятельность и деятельность Армении, превратившей этот вопрос в инструмент политического манипулирования, еще раз продемонстрировали, что Ереван не заинтересована в мире и стабильности, а также в диалоге в этом направлении.
«В то же время указанные шаги служат обострению ситуации в регионе, лишний раз доказывают беспочвенность претензий по гуманитарным соображениям», - заключил Гаджизаде.
Б.Рустамбеков
Продажи автомобилей в КНР в июле снизились на 3,4%, с начала года - выросли на 6,7%
Литва в 2022г увеличила импорт газа в 1,5 раза, снизила потребление на треть
В Азербайджане в I полугодии число погибших в ДТП увеличилось на 15%
Турпоток в Эстонию во втором квартале вырос на 19%
На Баку в I полугодии приходится 78% ипотечных кредитов, выданных по линии АИКГФ
ИВ Газахского района направит около 1 млн манатов на работы по благоустройству
Алиев ввел в строй систему водоснабжения и канализации города Газах
На юге Норвегии из-за наводнений прервано движение железнодорожного транспорта
В ФРГ думают над передачей Украине ракет Taurus с сокращенным радиусом действия
В Тегеране добились размораживания $6 млрд в Южной Корее в рамках договоренности об обмене заключенными между Ираном и США
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В ТуранБанк удобнее получить онлайн-кредит с SİMA
Доступная рассрочка для онлайн покупок с помощью кредитной карты Yelo
Moody`s повысило рейтинг Банка Республика до «B2» со «стабильным» прогнозом
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС