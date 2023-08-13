ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе - Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил (ВС) Армении. "13 августа в 16:20 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кельбаджарского района со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхари Шорджа Басаркечарского района", - отмечается в сообщении оборонного ведомства. Подразделениями азербайджанской армии в указанном направлении были приняты ответные адекватные меры. В.Алиев

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