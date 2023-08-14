Глава Минобороны Китая прибывает с визитом в Россию и Беларусь

Глава китайского оборонного ведомства Ли Шанфу посетит Россию и Беларусь на этой неделе, сообщает в понедельник The Global Times со ссылкой на министерство обороны Китая.

Издание отмечает, что визит состоится с 14 по 19 августа.

В Москве Ли Шанфу примет участие в XI Конференции по международной безопасности.