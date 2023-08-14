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СНГ 14.08.2023 11:44

Глава Минобороны Китая прибывает с визитом в Россию и Беларусь

Глава китайского оборонного ведомства Ли Шанфу посетит Россию и Беларусь на этой неделе, сообщает в понедельник The Global Times со ссылкой на министерство обороны Китая.

Издание отмечает, что визит состоится с 14 по 19 августа.

В Москве Ли Шанфу примет участие в XI Конференции по международной безопасности.

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Тэги: КИТАЙ, МИНОБОРОНЫ, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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