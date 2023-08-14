МИД Азербайджана обвинил Армению в подготовке военной провокации на границе

В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана назвали обращение Армении в ООН с просьбой провести заседание Совета безопасности для обсуждения ситуации вокруг Лачинской дороги как попытку превратить Совбез в инструмент собственных манипуляций и ожидают должной реакции международного сообщества на действия Еревана.

В опубликованном в понедельник заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства говорится, что «сегодня усилия, направленные на установление прочного мира между Азербайджаном и Арменией, стали жертвой целенаправленной политики напряженности и реваншизма Армении и сталкиваются с серьезными вызовами».

В МИД заявили, что несмотря на неудачу в декабре 2022 года, «Армения снова пытается превратить Совет безопасности ООН в инструмент для политической, военной и информационно направленной кампании манипуляций».

МИД, касаясь, текущей ситуации на Лачинской дороге подчеркнул, что в сложившейся ситуации виновата армянская сторона. «После интенсивных консультаций была достигнута договоренность о доставке гуманитарных грузов в Карабахский регион по различным маршрутам, а также об организации встречи между специальным представителем Азербайджана и представителями местных армянских жителей. Однако 5 августа, Армения в последний момент отказалась от обеих договоренностей. Если бы Армения и созданный ее «самопровозглашенный режим» следовали договоренностям, то вопрос был бы решен еще в начале августа путем предоставления приемлемых рамок для доставки гуманитарных грузов армянскому населению Карабахского региона Азербайджана, а также облегчения маршрутов для проезда людей и транспортных средств. Несмотря на интенсивное взаимодействие Азербайджана с Россией, США, Евросоюзом и МККК в поисках путей выхода из этой ситуации, Армения намеренно препятствует этим дипломатическим усилиям. Обращение Армении к Совету безопасности ООН является частью этой кампании манипуляций, которая наносит серьезный удар по усилиям участвующих сторон, в том числе членов Совета безопасности», указывает МИД.

«В этот критический момент трезвое понимание существующих рисков и адекватная реакция международного сообщества на провокации Армении, как никогда важны для преодоления трудностей, стоящих перед процессом нормализации межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном и реинтеграции местных жителей армянского происхождения», - говорится в поступившем в агентство «Интерфакс-Азербайджан» заявлении внешнеполитического ведомства.

«Важно обеспечить, чтобы не была упущена историческая возможность для установления прочного мира», - добавили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что «Армения является страной, которая на протяжении почти 30 лет игнорирует принятые в 1993 году четыре резолюции Совета безопасности ООН и ряд заявлений председателя Совета безопасности, требующих полного, немедленного и безоговорочного вывода оккупационных сил с территории Азербайджана».

МИД отмечает, что «характерная для Армении почти тридцатилетняя имитация переговоров, вплоть до сентября 2020 года, напоминают опыт совершения политических, военных и других провокаций для уклонения от предыдущих обязательств и принятия конкретных решений».

В Баку заявили, что в последние недели, незаконно дислоцированные на территории Азербайджана вооруженные силы Армении активизировали военно-инженерные работы и другую военную деятельность, что «является серьезным нарушением международного права, а также обязательств Армении, закрепленных в четвертом пункте трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года».

Наряду с этим, продолжили в министерстве, «в последние дни наблюдалась концентрация в большом количестве оружия, военной техники и личного состава ВС Армении вдоль неделимитированной границы с Азербайджаном с целью совершения очередной военной авантюры».

В МИД заявили, что действия Армении показывают, что эта страна не отказывается от территориальных претензий к Азербайджану, и признает территориальную целостность Азербайджана только на словах.

«Азербайджан сохраняет за собой право защищать свой суверенитет и территориальную целостность всеми законными средствами, предусмотренными Уставом ООН и другими универсальными документами международного права», - подчеркивает МИД Азербайджана.

Р.Керимов