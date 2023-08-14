Снижение цен замедлилось

Цены на нефть замедлили снижение в ходе торгов в понедельник, однако продолжают опускаться на фоне сокращения спроса на рисковые активы из-за новой волны кризиса на китайском рынке недвижимости.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:11 подешевели на $0,21 (0,24%) - до $86,6 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,26 (0,31%) - до $82,93 за баррель.