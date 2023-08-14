Правительство Молдовы одобрило денонсацию соглашения, касающегося вопросов разоружения в рамках СНГ

Правительство Молдовына заседании в понедельник одобрило законопроект о денонсации соглашения о консультационной комиссии по вопросам разоружения в рамках СНГ.
Представляя документ, министр обороны Молдовы Анатолий Носатый отметил, что соглашение, подписанное в 1992 году, не является актуальным для республики.
"Молдавия не участвует в обсуждении военных и военно-политических вопросов в рамках СНГ, в соответствие с постановлением парламента, принятом в 1994 году. Кроме того, Республика Молдова придерживается международных обязательств и выполняет международные документы в области разоружения, в том числе Договор об обычных вооружениях в Европе", - отметил Носатый.
Одобренный правительством законопроект будет передан для рассмотрения в парламент.
В рамках завершившейся весенне-летней сессии парламент Молдовы денонсировал восемь соглашений, подписанных в рамках СНГ. Денонсированные документы касаются сфер энергетики, образования, охраны труда, стандартизации, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, свободной торговли.
Также были денонсированы Конвенция о Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ и Соглашение о создании и деятельности Межгосударственной телерадиокомпании "МИР".
Все законы о денонсации были приняты парламентом в двух чтениях. Еще семь законопроектов о денонсации соглашений на платформе СНГ получили положительные заключения правительства и переданы в парламент для рассмотрения осенью. Не исключено также, что некоторые решения по ним будут приняты на внеочередном заседании парламента, которое намечено на 17 августа.
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