Правительство Молдовы одобрило денонсацию соглашения, касающегося вопросов разоружения в рамках СНГ

Правительство Молдовына заседании в понедельник одобрило законопроект о денонсации соглашения о консультационной комиссии по вопросам разоружения в рамках СНГ.

Представляя документ, министр обороны Молдовы Анатолий Носатый отметил, что соглашение, подписанное в 1992 году, не является актуальным для республики.

"Молдавия не участвует в обсуждении военных и военно-политических вопросов в рамках СНГ, в соответствие с постановлением парламента, принятом в 1994 году. Кроме того, Республика Молдова придерживается международных обязательств и выполняет международные документы в области разоружения, в том числе Договор об обычных вооружениях в Европе", - отметил Носатый.

Одобренный правительством законопроект будет передан для рассмотрения в парламент.

В рамках завершившейся весенне-летней сессии парламент Молдовы денонсировал восемь соглашений, подписанных в рамках СНГ. Денонсированные документы касаются сфер энергетики, образования, охраны труда, стандартизации, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, свободной торговли.

Также были денонсированы Конвенция о Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ и Соглашение о создании и деятельности Межгосударственной телерадиокомпании "МИР".

Все законы о денонсации были приняты парламентом в двух чтениях. Еще семь законопроектов о денонсации соглашений на платформе СНГ получили положительные заключения правительства и переданы в парламент для рассмотрения осенью. Не исключено также, что некоторые решения по ним будут приняты на внеочередном заседании парламента, которое намечено на 17 августа.