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Регион 15.08.2023 16:36

Миссия ЕС в Армении признала правоту Минобороны Азербайджана

Наблюдательная миссия ЕС в Армении опровергла заявление Минобороны Армении об обстреле со стороны ВС Азербайджана в направлении наблюдателей.

«Ни один наблюдатель миссии не был объектом обстрела. Мы патрулируем приграничные районы и сообщаем в Брюссель о военных событиях, в том числе об инцидентах со стрельбой в зоне нашей ответственности», - говорится в заявлении миссии.

Ранее Минобороны Азербайджана также опровергло заявление Минобороны Армении о том, что якобы азербайджанские военные обстреляли миссию ЕС. «Во время поездок наблюдателей ЕС (в Армении – ИФ) в направлении условной границы, азербайджанской стороне заранее предоставляется маршрут их движения, координаты, а также марки и номера автомобилей. Подразделения азербайджанской армии проинформированы о визитах миссии. Поэтому возникновение ситуации, о которой утверждает минобороны Армении, теоретически и практически невозможно», - заявило Минобороны Азербайджана.

Н.Аббасова

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕС, МИССИЯ


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