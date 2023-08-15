Минобороны проинформировало иностранных военных атташе, аккредитованных в Азербайджане о незаконной деятельности армянских НВФ

В Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны прошел брифинг для иностранных военных атташе, аккредитованных в Азербайджане, и представителей международных организаций.

На брифинг была представлена ​​подробная информация о фактах активизации в последние дни деятельности незаконных армянских вооруженных формирований и остатков вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Было заявлено, что использование Лачинской дороги для нелегальных военных перевозок недопустимо. Предлагаемая азербайджанской стороной в качестве альтернативы дорога Агдам-Ханкенди обеспечит своевременную доставку необходимых грузов армянским жителям, проживающим в Карабахском экономическом районе, а также ускорит их реинтеграцию.

На брифинге было отмечено, что зафиксированы факты усиления боевых позиций незаконных вооруженных формирований в Карабахском экономическом районе с целью подготовки к новым провокациям, а также массовое вооружение гражданского населения, развертываниу боевой техники различного назначения, в особенности средств ПВО и радиоэлектронной борьбы в нескольких жилых районах.

Подчеркнуто, что подобные провокационные действия, сопровождающиеся сосредоточением военной техники и артиллерийских установок в направлении условной границы Армении с Азербайджаном, привели к росту напряженности в регионе.

Было особо подчеркнуто, о недопустимости использования противоположной стороной миссии Европейского Союза в Армении в качестве инструмента для маскировки своих противоправных действий, для формирования ложного мнения в международном сообществе и недопустимы.

В завершение были показаны видеоматериалы, связанные с фактами, упомянутыми в брифинге, и даны ответы на интересующие вопросы.

Б.Рустамбеков