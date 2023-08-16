Нефть перешла к росту

Цены на нефть растут днем в среду перед публикацией официальных данных о запасах в США.
Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:44 в среду составляет $85,11 за баррель, что на $0,22 (0,26%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,24 (0,3%), до $81,23 за баррель.
Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 11 августа, упали на 6,195 млн баррелей, говорится в отчете Американского института нефти (API), опубликованном в ночь со вторника на среду. Минэнерго озвучит официальные данные в среду, в 18:30.
Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 2,26 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей и практически не ждут изменения запасов дистиллятов.
Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает сокращение запасов нефти на 2,32 млн баррелей, бензина - на 1,26 млн баррелей, дистиллятов - на 473 тыс. баррелей.
При этом рынок ждет дефицита на рынке нефти во втором полугодии, отмечает MarketWatch, хотя слабые статданные из Китая сдерживают ралли. "Несмотря на то, что аналитики прогнозируют сокращение предложения во второй половине года, настроения на нефтяном рынке сейчас формируются в основном под влиянием опасений рецессии и медленного восстановления китайской экономики", - приводит сетевое издание слова Майкла Холла из Spectrum Markets.
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