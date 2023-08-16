Байрамов заявил Клаару, что действия Армении свидетельствуют о незаинтересованности в мире с Азербайджаном

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в среду принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара.

Как сообщает МИД Азербайджана, на встрече стороны обсудили процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном, ход переговоров в этом направлении с участием международных посредников, а также обменялись мнениями по ситуации в регионе.

Байрамов подчеркнул, что в последнее время Армения осуществляет военно-политические провокации в регионе, делает необоснованные заявления о «блокаде» и «гуманитарном кризисе» в регионе. По мнению министра, данные действия Еревана не способствуют миру и стабильности в регионе.

Кроме этого, по его словам, срыв Ереваном договоренностей по использованию дороги Агдам-Ханкенди параллельно с интенсификацией пропуска через Лачинскую дорогу, а также по встрече с представителями армянских жителей (Карабахского региона Азербайджана – ИФ) по реинтеграции, свидетельствуют о том, что Армения не заинтересована в нормализации отношений с Азербайджаном.

«Стороны также обменялись мнениями по двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес», - подчеркивает МИД Азербайджана.

Р.Ахмедов