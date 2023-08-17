Манат подорожал к евро, подешевел к рублю, стабилен к доллару и лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 17 августа сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 17 августа ЦБА установил на уровне 1.8477 маната/1EUR (16 августа - 1.8561 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 17 августа установил на уровне 0.0181/1RUB (16 августа - 0.0175 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 17 августа ЦБА сохранил на уровне 0.0628 манат/1TRY.

Отдел новостей