Brent подешевела до $$83,36 за баррель

Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются утром в четверг после падения накануне на данных о росте добычи в США до максимума за три с половиной года.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:16 по бакинскому времени составляет $83,36 за баррель, что на 9 центов (0,11%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подешевели на $1,44 (1,7%) - до $83,45 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 19 центов (0,24%) и составили $79,19 за баррель. По итогам прошлой сессии они опустились на $1,61 (2%) - до $79,38 за баррель.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,96 млн баррелей, запасы бензина снизились на 262 тыс. баррелей, дистиллятов - увеличились на 296 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали сокращения запасов нефти на 2,26 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей, и сохранения резервов дистиллятов на прежнем уровне.

Тем временем добыча нефти в Штатах на минувшей неделе выросла на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,7 млн б/с. Это рекордный показатель с марта 2020 года.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгующаяся на NYMEX нефть, снизились на 837 тыс. баррелей после роста на 159 тыс. баррелей неделей ранее.

"Несмотря на то, что аналитики ожидают падения предложения во втором полугодии, опасения рецессии и медленное восстановление китайской экономики сейчас сильнее всего влияют на настроение рынка. В более долгосрочной перспективе некоторые ключевые для рынка нефти факторы, влияющие на цены, сигнализируют об ухудшении ситуации, и розничные инвесторы действуют с осторожностью", - написал Майкл Холл из Spectrum Markets.