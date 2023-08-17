Алиев выделил 80 млн манатов на восстановление города Кяльбаджар

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении 80 млн манатов на проведение строительных, ремонтных и восстановительных работ в городе Кяльбаджар. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно распоряжению, средства получит Служба управления строительства и восстановления №2 Экономического района Восточный Зангезур. Средства будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2023 год. Документ опубликован в четверг на сайте главы государства. Б.Рустамбеков

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