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Дальнее зарубежье 17.08.2023 14:05

Кулеба: самолеты F-16 будут, как только украинские пилоты завершат обучение

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит самолеты F-16, как только завершатся тренировки пилотов.

«Я думаю, что с тренировок украинские пилоты вернутся, и самолеты вместе с ними тоже приедут. Может не прилетят прямо в кабинах, но это будет синхронизированный процесс. Поверьте, на этой неделе у президента каждый день совещания и разговоры об ускорении этого процесса. Скажу дипломатично: думаю, что вскоре будут хорошие новости», - сказал Кулеба в эфире «Сніданок з 1+1».

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Тэги: УКРАИНА, США, САМОЛЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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