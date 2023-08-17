Кулеба: самолеты F-16 будут, как только украинские пилоты завершат обучение

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит самолеты F-16, как только завершатся тренировки пилотов.

«Я думаю, что с тренировок украинские пилоты вернутся, и самолеты вместе с ними тоже приедут. Может не прилетят прямо в кабинах, но это будет синхронизированный процесс. Поверьте, на этой неделе у президента каждый день совещания и разговоры об ускорении этого процесса. Скажу дипломатично: думаю, что вскоре будут хорошие новости», - сказал Кулеба в эфире «Сніданок з 1+1».