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Оборона 18.08.2023 15:08

Армянские НВФ в Карабахе используют автомобили скорой помощи для перевозки боеприпасов – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана зафиксировало транспортировку боеприпасов незаконными армянскими вооруженными формированиями (НВФ) и остатками вооруженных сил Армении на территории Азербайджана (в Карабахском экономическом районе), где временно размещен российский миротворческий контингент (РМК) с использованием автомобиля «Скорой медицинской помощи».

«Утром 18 августа в сопровождении боевой машины, принадлежащей временно дислоцированному в Азербайджане российскому миротворческому контингенту, НВФ и остатки ВС Армении осуществляли укрепление своих боевых позиций на маршруте Ханкенди-Гайбалы-Дуканлар-Халфали в Карабахском экономическом районе», - говорится в заявлении минобороны.

Ведомство отмечает, что на снимках, полученных средствами технического наблюдения, в колонне также зафиксировано движение машины скорой помощи, загруженной оружием, боеприпасами, противопехотными и противотанковыми минами.

«Отметим, что ранее армяне использовали автомобили скорой медицинской помощи в военных целях, посредством которых устанавливали средства радиоэлектронной борьбы, которые создавали серьезные проблемы безопасности для воздушных гражданских судов», - отмечает Минобороны.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАРАБАХ, НВФ, БОЕПРИПАСЫ


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