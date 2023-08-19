Выяснение судьбы пропавших без вести является важной частью процесса примирения, но Армения скрывает эти факты - Гаджиев

"Выяснение судьбы пропавших без вести является важной частью послевоенного процесса примирения. Но Армения скрывает и отрицает эти факты", - написал в "Х" помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Гаджиев отмеил, что установлены личности 15 пропавших без вести, чьи останки были найдены в братских могилах.

"Армения отказывается предоставить информацию о местонахождении массовых захоронений, где захоронены 4 000 подвергшихся пыткам, бесчеловечному обращению и убитых во время Первой Карабахской войны азербайджанцев", - написал помощник президента.

В.Алиев