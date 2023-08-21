Бизнес-миссия предпринимателей из Тюмени в конце сентября посетит Азербайджан

Центр поддержки экспорта Тюменской области организует осенью 2023 года бизнес-миссию в Азербайджан. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Центр, бизнес-миссия запланирована на 27-29 сентября. Участники миссии должны иметь регистрацию на территории Тюменской области и состоять в Едином реестре субъектов среднего и малого предпринимательства. Р.Ахмедов

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