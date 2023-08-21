Минобороны РФ сообщило о визите в Москву высокопоставленного иранского генерала

Командующий сухопутными войсками Ирана Киюмарс Хейдари прибыл в Москву и провел переговоры с главкомом сухопутных войск РФ Олегом Салюковым по вопросам военного сотрудничества, сообщили в Минобороны России.
"Военная делегация вооруженных сил Исламской Республики Иран во главе с командующим сухопутными войсками бригадным генералом Киюмарсом Хейдари прибыла в Москву для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества", - сказано в сообщении Минобороны РФ.
"Официальная часть двусторонних переговоров состоялась в главном командовании сухопутных войск, где были обсуждены вопросы военного сотрудничества и взаимодействия, направленные на реализацию проектов, целью которых является повышение боеготовности вооруженных сил обеих стран", - заявило Минобороны РФ.
"Иран рассматривается Российской Федерацией как одно из ключевых государств на Ближнем Востоке - это стратегический партнер России, а постоянный интенсивный политический диалог является характерной чертой нынешнего этапа нашего партнерства" - сказал на переговорах Салюков, которого цитирует Минобороны РФ.
"В ходе встречи военачальников были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками в различных областях", - говорится в сообщении по итогам переговоров Салюкова и Хейдари.
В Минобороны РФ сказали, что иранская делегация посетит военно-учебные заведения сухопутных войск РФ и предприятия оборонно-промышленного комплекса.
Азербайджан и Узбекистан обсудили вопросы сотрудничества в нефтехимии и нефтепереработке
Минобороны Азербайджана вновь сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы
Армянские НВФ в Карабахе применили радиопомехи, в результате произошел сбой в работе системы спутниковой навигации GPS самолета AZAL – Минобороны Азербайджана
AzInTelecom направит свыше 5 млн манатов на приобретение лицензий
Доходы глобального туризма достигнут $15,5 трлн к 2033г - WTTC
На западе Азербайджана ощутили землетрясение, произошедшее в Армении
Шторм «Хилари» привел к наводнениям и отмене сотен рейсов в Мексике и на западе США
Topxana Layihe Inshaat получила подряд на 1,5 млн манатов на работы по благоустройству в Хачмазе
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство трех автодорог на юге Азербайджана
На капремонт дорог и благоустройство Масаллы направят около 1,7 млн манатов
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Продолжается 3-ий лагерь “YAŞAT” при генеральном спонсорстве “Bakcell”
Получите бизнес-кредит в Yelo Bank всего под 5% годовых!
Акция «150 AZN в месяц за каждые 5000 AZN кредита» продолжается
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС