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Регион 21.08.2023 18:01

Минобороны РФ сообщило о визите в Москву высокопоставленного иранского генерала

Командующий сухопутными войсками Ирана Киюмарс Хейдари прибыл в Москву и провел переговоры с главкомом сухопутных войск РФ Олегом Салюковым по вопросам военного сотрудничества, сообщили в Минобороны России.

"Военная делегация вооруженных сил Исламской Республики Иран во главе с командующим сухопутными войсками бригадным генералом Киюмарсом Хейдари прибыла в Москву для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

"Официальная часть двусторонних переговоров состоялась в главном командовании сухопутных войск, где были обсуждены вопросы военного сотрудничества и взаимодействия, направленные на реализацию проектов, целью которых является повышение боеготовности вооруженных сил обеих стран", - заявило Минобороны РФ.

"Иран рассматривается Российской Федерацией как одно из ключевых государств на Ближнем Востоке - это стратегический партнер России, а постоянный интенсивный политический диалог является характерной чертой нынешнего этапа нашего партнерства" - сказал на переговорах Салюков, которого цитирует Минобороны РФ.

"В ходе встречи военачальников были достигнуты договоренности по дальнейшему наращиванию сотрудничества между сухопутными войсками в различных областях", - говорится в сообщении по итогам переговоров Салюкова и Хейдари.

В Минобороны РФ сказали, что иранская делегация посетит военно-учебные заведения сухопутных войск РФ и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, МИНОБОРОНЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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