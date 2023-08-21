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21.08.2023 16:15

Получите бизнес-кредит в Yelo Bank всего под 5% годовых!

Yelo Bank продолжает поддерживать предпринимателей доступными льготными бизнес-кредитами. Таким образом, за счет средств Фонда Развития Предпринимательства (ФРП) можно получить бизнес-кредит на сумму до 10 млн. AZN всего под 5% годовых. Максимальный срок кредита- 60 месяцев. Кроме того, предприниматели, взявшие кредит, имеют право на льготный период до половины срока кредита (макс. 12 месяцев).

Для получения бизнес - кредита вы можете обратиться в любой филиал Yelo Bank-а или сэкономить время, отправив онлайн-заявку на официальном сайте. Отметим, что поддержка развития предпринимательства, особенно микро, малого и среднего, всегда является приоритетом для Yelo Bank. В этом направлении банк продолжает активное сотрудничество с ФРП. Вы также можете присоединиться к сотне предпринимателей, которых поддерживает банк на сегодняшний день! Для более подробной информации: https://bit.ly/ylkdjnt

Вас интересует аграрный кредит? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите нам черезFacebook,InstagramилиWhatsАpp.

YeloBank– Яркий банкинг!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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