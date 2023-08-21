Получите бизнес-кредит в Yelo Bank всего под 5% годовых!

Yelo Bank продолжает поддерживать предпринимателей доступными льготными бизнес-кредитами. Таким образом, за счет средств Фонда Развития Предпринимательства (ФРП) можно получить бизнес-кредит на сумму до 10 млн. AZN всего под 5% годовых. Максимальный срок кредита- 60 месяцев. Кроме того, предприниматели, взявшие кредит, имеют право на льготный период до половины срока кредита (макс. 12 месяцев).
Для получения бизнес - кредита вы можете обратиться в любой филиал Yelo Bank-а или сэкономить время, отправив онлайн-заявку на официальном сайте. Отметим, что поддержка развития предпринимательства, особенно микро, малого и среднего, всегда является приоритетом для Yelo Bank. В этом направлении банк продолжает активное сотрудничество с ФРП. Вы также можете присоединиться к сотне предпринимателей, которых поддерживает банк на сегодняшний день! Для более подробной информации: https://bit.ly/ylkdjnt
Вас интересует аграрный кредит? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите нам черезFacebook,InstagramилиWhatsАpp.
YeloBank– Яркий банкинг!
Азербайджан и Узбекистан обсудили вопросы сотрудничества в нефтехимии и нефтепереработке
Минобороны Азербайджана вновь сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы
Армянские НВФ в Карабахе применили радиопомехи, в результате произошел сбой в работе системы спутниковой навигации GPS самолета AZAL – Минобороны Азербайджана
AzInTelecom направит свыше 5 млн манатов на приобретение лицензий
Доходы глобального туризма достигнут $15,5 трлн к 2033г - WTTC
На западе Азербайджана ощутили землетрясение, произошедшее в Армении
Шторм «Хилари» привел к наводнениям и отмене сотен рейсов в Мексике и на западе США
Topxana Layihe Inshaat получила подряд на 1,5 млн манатов на работы по благоустройству в Хачмазе
ГААД получит 14,6 млн манатов на строительство трех автодорог на юге Азербайджана
На капремонт дорог и благоустройство Масаллы направят около 1,7 млн манатов
Минобороны РФ сообщило о визите в Москву высокопоставленного иранского генерала
Казахстан до 2025г отменил требование об обязательной продаже части валютной выручки для госкомпаний
Индийская лунная станция Chandrayaan-3 установила связь с орбитальным аппаратом Chandrayaan-2
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС