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Дальнее зарубежье 21.08.2023 19:40

Goldman Sachs может продать сегмент управления личными финансами

Американская Goldman Sachs Group изучает возможность продажи части подразделения по управлению частным капиталом, пишет MarketWatch со ссылкой на представителя банковской группы.

В частности, Goldman выставляет на продажу сегмент управления личными финансами (Personal Financial Management), управляющий активами на $29 млрд и обслуживающий обеспеченных клиентов (mass affluent) через собственную сеть инвестиционных консультантов.

"Мы определяем, куда вложить ресурсы и где видим наивысший потенциал, и в этом контексте рассматриваем варианты для этого бизнеса, - приводит MarketWatch слова представителя банка. - Рассчитываем найти решение, от которого выиграют как наши клиенты, так и наши консультанты".

Goldman заявил, что будет и дальше сосредоточен на обслуживании более чем 16 тыс. сверхбогатых (ultra-high net worth) клиентов, а также продолжит развивать услуги для сторонних инвестконсультантов.

Сегмент Personal Financial Management вырос из компании United Capital, купленной Goldman в 2019 году за $750 млн, указывает Financial Times.

Акции Goldman Sachs дешевеют на 0,6% в начале торгов в понедельник.

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Тэги: США, GOLDMAN, ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ПРОДАЖА


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