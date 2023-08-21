Goldman Sachs может продать сегмент управления личными финансами

Американская Goldman Sachs Group изучает возможность продажи части подразделения по управлению частным капиталом, пишет MarketWatch со ссылкой на представителя банковской группы.
В частности, Goldman выставляет на продажу сегмент управления личными финансами (Personal Financial Management), управляющий активами на $29 млрд и обслуживающий обеспеченных клиентов (mass affluent) через собственную сеть инвестиционных консультантов.
"Мы определяем, куда вложить ресурсы и где видим наивысший потенциал, и в этом контексте рассматриваем варианты для этого бизнеса, - приводит MarketWatch слова представителя банка. - Рассчитываем найти решение, от которого выиграют как наши клиенты, так и наши консультанты".
Goldman заявил, что будет и дальше сосредоточен на обслуживании более чем 16 тыс. сверхбогатых (ultra-high net worth) клиентов, а также продолжит развивать услуги для сторонних инвестконсультантов.
Сегмент Personal Financial Management вырос из компании United Capital, купленной Goldman в 2019 году за $750 млн, указывает Financial Times.
Акции Goldman Sachs дешевеют на 0,6% в начале торгов в понедельник.
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