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Оборона 22.08.2023 12:01

Военнослужащий ВС Азербайджана получил легкое ранение в результате обстрела со стороны армянских военных

В результате провокации Армении ранен военнослужащий азербайджанской армии, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«В результате провокации Армении ранен военнослужащий азербайджанской армии Исмет Назаров. Военнослужащий получил легкое ранение в результате рикошета пули. Ему была оказана первичная медицинская помощь и он эвакуирован в медицинское учреждение. Его жизни ничего не угрожает», - сообщает оборонное ведомство.

Министерство подчеркивает, что ВС Азербайджана предприняли решительные ответные меры.

При этом оборонное ведомство не указывает, в каком направлении произошел инцидент.

«Всю ответственность за последствия провокации возлагается на военно-политическое руководство Армении», - подчеркивает Минобороны.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ОБСТРЕЛ, РАНЕНИЕ


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