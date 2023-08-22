Военнослужащий ВС Азербайджана получил легкое ранение в результате обстрела со стороны армянских военных

В результате провокации Армении ранен военнослужащий азербайджанской армии, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«В результате провокации Армении ранен военнослужащий азербайджанской армии Исмет Назаров. Военнослужащий получил легкое ранение в результате рикошета пули. Ему была оказана первичная медицинская помощь и он эвакуирован в медицинское учреждение. Его жизни ничего не угрожает», - сообщает оборонное ведомство.

Министерство подчеркивает, что ВС Азербайджана предприняли решительные ответные меры.

При этом оборонное ведомство не указывает, в каком направлении произошел инцидент.

«Всю ответственность за последствия провокации возлагается на военно-политическое руководство Армении», - подчеркивает Минобороны.

Б.Рустамбеков