Стано: не в компетенции ЕС разрешить ситуацию вокруг Лачинской дороги

Петер Стано, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, заявил, что Брюссель ведет консультации с Азербайджаном и Арменией по вопросу Лачинской дороги.

"Европейский союз не несет ответственности за эту ситуацию (вокруг Лачинской дороги -ИФ). Не в нашей компетенции её разрешить. Это обеим сторонам конфликта надлежит найти решение. И это ради блага их населения", - сказал Стано во вторник на брифинге в Брюсселе.

ЕС ведет консультации с Азербайджаном и Арменией с этой целью, пояснил он.

По его словам, в Брюсселе по-прежнему надеются, что обе стороны найдут такое решение.

"Мы продолжаем наши усилия с участием председателя (Европейского совета Шарля - ИФ) Мишеля, нашего специального представителя в регионе, а также высокого представителя (ЕС по иностранным делам - ИФ) Борреля. Они активно ведут диалог с заинтересованными сторонами, чтобы те нашли решение в пользу их населения", - продолжил Стано.