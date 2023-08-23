Азербайджан и Узбекистаном планируют совместно выращивать фундук

Азербайджанская ООО «Agrarco» и министерство сельского хозяйства Узбекистана подписали меморандум по совместному выращиванию фундука.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на узбекские СМИ, в ходе переговоров стороны затронули тему выращивания и переработку орехов в Узбекистане.

«Также обсуждались перспективы обмена опытом и отправку в Азербайджан экспертов, которые пройдут обучение в сфере выращивания фундука. Встреча была необходима для знакомства с опытом по выращиванию орехов, его переработке и развитию садоводства», - отмечает Минсельхоз Узбекистана.

Также обсуждались вопросы продвижения и развития связей между двумя странами в сфере сельского хозяйства.

Б.Рустамбеков