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АПК 23.08.2023 12:34

Азербайджан и Узбекистаном планируют совместно выращивать фундук

Азербайджанская ООО «Agrarco» и министерство сельского хозяйства Узбекистана подписали меморандум по совместному выращиванию фундука.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на узбекские СМИ, в ходе переговоров стороны затронули тему выращивания и переработку орехов в Узбекистане.

«Также обсуждались перспективы обмена опытом и отправку в Азербайджан экспертов, которые пройдут обучение в сфере выращивания фундука. Встреча была необходима для знакомства с опытом по выращиванию орехов, его переработке и развитию садоводства», - отмечает Минсельхоз Узбекистана.

Также обсуждались вопросы продвижения и развития связей между двумя странами в сфере сельского хозяйства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ФУНДУК, ВЫРАЩИВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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