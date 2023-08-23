25-27 октября 2023 года в Ашхабаде пройдет XXVIII Международная конференция и выставка "Нефть и газ Туркменистана - 2023".
Цель конференции и выставки - укрепление диалога по продвижению международного взаимодействия и дальнейшее устойчивое развитие энергетического сектора, расширение возможностей привлечения прямых иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана.
В ходе конференции эксперты отрасли обсудят удовлетворение энергетических потребностей сейчас и инвестиции в энергетические системы в будущем в части природного газа, нефти и нефтехимии. Участники поговорят об экологических аспектах разработки углеводородов, ускорении движения к монетизации и диверсификации новых энергетических ресурсов. Кроме того, пройдут дискуссии о технологических инновациях и роли человеческого капитала в успешном энергетическом переходе. В обсуждениях примут руководители ведущих международных энергетических компаний, главы международных организаций и ведущие мировые финансовые институты.
Помимо этого, на конференции будут организованы встречи с высшим руководством нефтегазового, банковского, химического и энергетического секторов Туркменистана.
Также параллельно с конференцией пройдет выставка OGT Expo, где будут представлены последние достижения отечественной и мировой нефтегазовой отрасли.
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