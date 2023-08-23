Brent подешевела до $82,83 за баррель

Цены на нефть продолжают снижаться после неоднозначных данных о запасах топлива в США.
Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:42 по бакинскому времени подешевели на $1,2 (1,43%) - до $82,83 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени понизились на $1,08 (1,36%) - до $78,56 за баррель.
Обе марки дешевеют третью сессию подряд.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,13 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3 млн баррелей.
Товарные запасы бензина выросли на 1,47 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 945 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение запасов бензина на 481 тыс. баррелей и повышение запасов дистиллятов на 698 тыс. баррелей.
Тем временем запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 3,13 млн баррелей после снижения на 837 тыс. баррелей неделей ранее.
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