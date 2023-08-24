Китай осудил начало сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

Китай сделал Японии серьезное представление в связи с началом сброса в Тихий океан воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщил МИД КНР.

"Китай выразил свое твердое несогласие и решительно осудил эти действия, сделав Японии серьезное представление, и потребовал прекращения этого неправильного акта", - говорится в заявлении МИД, размещенном на сайте ведомства.

В нем отмечается, что сброс воды начат, несмотря на "серьезные сомнения и возражения международного сообщества".

Китай считает, что "утилизация радиоактивно загрязненной воды (...) является серьезной проблемой ядерной безопасности, имеющей трансграничные последствия".

МИД заявил, что Япония не обосновала законность решения о сбросе, надежность устройства для очистки воды, точность данных о ее загрязнении, безопасности для морской среды и здоровья человека. Это является "крайне эгоистичным и безответственным актом", который игнорирует интересы международной общественности.

Китайское правительство "примет все необходимые меры для поддержания продовольственной безопасности и здоровья китайского народа", - отмечается в заявлении.