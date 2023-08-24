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Дальнее зарубежье 24.08.2023 10:39

Китай осудил начало сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

Китай сделал Японии серьезное представление в связи с началом сброса в Тихий океан воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщил МИД КНР.

"Китай выразил свое твердое несогласие и решительно осудил эти действия, сделав Японии серьезное представление, и потребовал прекращения этого неправильного акта", - говорится в заявлении МИД, размещенном на сайте ведомства.

В нем отмечается, что сброс воды начат, несмотря на "серьезные сомнения и возражения международного сообщества".

Китай считает, что "утилизация радиоактивно загрязненной воды (...) является серьезной проблемой ядерной безопасности, имеющей трансграничные последствия".

МИД заявил, что Япония не обосновала законность решения о сбросе, надежность устройства для очистки воды, точность данных о ее загрязнении, безопасности для морской среды и здоровья человека. Это является "крайне эгоистичным и безответственным актом", который игнорирует интересы международной общественности.

Китайское правительство "примет все необходимые меры для поддержания продовольственной безопасности и здоровья китайского народа", - отмечается в заявлении.

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Тэги: КИТАЙ, ЯПОНИЯ, АЭС, ВОДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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