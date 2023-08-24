Сотрудничество Азербайджана и Узбекистана в транспорте является важным фактором устойчивого развития ЦА и Кавказа - эксперт

Президенты Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев в ходе проведенных в Баку переговоров особое внимание уделили развитию взаимодействия в сфере транспорта и логистики, отмечает Руководитель отдела Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Аброр Фатхуллаев.

«Состоявшийся 22-23 августа текущего года государственный визит президента Узбекистана в Азербайджан, безусловно, стал важным историческим событием и продемонстрировал высочайший уровень двустороннего взаимодействия. Об этом свидетельствует подписание солидного пакета документов, которые охватывают все сферы сотрудничества от политики до культурно-гуманитарного взаимодействия. При этом стороны уделили особое внимание вопросам развития взаимодействия в сфере транспорта и логистики. В частности, в ходе переговоров достигнута договоренность о реализации проектов выстраивания новых логистических цепочек и строительства инфраструктуры, сотрудничестве в области внедрения информационной системы электронного обмена», - подчеркивает Фатхуллаев.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Фатхуллаев в своей статье в узбекских СМИ отметил, что осуществление этих мер позволит раскрыть транспортно-логистический потенциал двух стран, в том числе упростить процедуры обмена разрешениями на международные грузовые автомобильные перевозки, путем внедрения системы «E-Permit», а также способствует поэтапному переходу с бумажных на электронные разрешительные бланки с применением безопасных информационных технологий.

«С учетом географических особенностей, Узбекистан и Азербайджан объединяют общие стремления формировать разветвленную систему транспортно-логистических коридоров, увеличить объемы взаимных грузоперевозок и повысить транзитный потенциал не только наших двух стран, но и регионов Центральной Азии (ЦА) и Кавказа», - подчеркивает эксперт.

По его мнению, важное значение для Узбекистана имеет использование транзитного потенциала железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК), являющейся частью Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как «Средний коридор», обеспечивающей выход узбекских товаров на мировой рынок. «С 2018 года реализуются меры по осуществлению пилотных транзитных перевозок внешнеторговых грузов по данному железнодорожному маршруту. Узбекистан рассчитывает нарастить поставки по данной транспортной магистрали, с учетом того, что ее пропускная способность к 2024 году будет доведена до 5 млн тонн в год», - подчеркнул он.

Фатхуллаев считает, что в этом направлении перспективным представляется наращивание грузоперевозок через Бакинский международный морской торговый порт. В 2022 году объемы перевозок экспортно-импортных грузов из Узбекистана через Бакинский порт составили 904 тыс. тонн, что на 65% больше по сравнению с 2021 годом. Заметно увеличились объемы перевозок продовольственных грузов, в том числе сахара-сырца, минеральных удобрений и контейнеров.

«Более того, в настоящее время Узбекистан работает над открытием в Бакинском порту Алят собственного терминала на принципах государственно-частного партнерства. На стадии проработки вопрос создания инфраструктуры в этом порту для складирования и хранения грузов из Узбекистана. К концу года Узбекистан планирует увеличить поставки через порты Азербайджана и Грузии до 1,5 млн тонн», - отметил он.

По его мнению, другим примером успешного сотрудничества в транспортной сфере является проект «CASCA+» с участием Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Турции, Кыргызстана и Туркменистана, по которому перевозятся грузы как между странами участницами, так и из Китая в Европу и наоборот.

Достижение договоренностей между участниками о предоставлении преференциальных тарифов в рамках «CASCA+» позволило Узбекистану нарастить экспортные перевозки грузов в контейнерах в Турцию и страны Европейского Союза.

«В целом, можно констатировать, что в условиях наблюдаемой переориентации перевозок и развития логистики по сухопутным трансконтинентальным маршрутам в направлениях Север-Юг и Запад-Восток, при реализации проектов «Средний коридор», «CASCA+» Азербайджан становится для Узбекистана воротами в Европу, в то время как Узбекистан для Азербайджана воротами в Азию», - подчеркивает эксперт.

По мнению, Фатхуллаев, заинтересованность Баку в продлении железнодорожных магистралей Китай-Кыргызстан-Узбекистан до Каспийского моря, а также открывающиеся перспективы с созданием Трансафганской железной дороги усилят позиции Узбекистана и Азербайджана в системе международного транзита и превратят государства Центральной Азии в ключевую наземную артерию, соединяющую Азербайджан с Китаем и регионом Южной Азии в целом.

«Состоявшийся узбекско-азербайджанский саммит еще раз продемонстрировал достигнутый высокий уровень взаимного доверия и готовность сторон наращивать практическое сотрудничество, в том числе в транспортно-транзитной и логистической сферах. Это, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему устойчивому и стабильному развитию наших стран и регионов», - добавил Фатхуллаев.

Р.Ахмедов