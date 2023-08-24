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Дальнее зарубежье 24.08.2023 17:12

Власти Норвегии согласны передать Украине истребители F-16

Норвежское руководство решило участвовать в программе по передаче Украине истребителей F-16, сообщают в четверг СМИ Норвегии со ссылкой на источники.

В сообщениях не указываются ни возможные сроки, ни количество самолетов, которые можно будет отправить Украине.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало. Если в Осло действительно согласятся передавать такие самолеты, то Норвегия станет третьей страной, после Нидерландов и Дании, пообещавших снабдить украинских военных F-16.

Западные СМИ указывают, что в прошлом году ВВС Норвегии отказались от использования своих 57 истребителей F-16. Затем в Осло согласились продать 32 из них Румынии. Еще 12 самолетов планируется продать частной компании, которая занимается тренировкой пилотов ВВС США. В сообщения отмечается, что, по мнению специалистов, именно эти 12 истребителей F-16 можно было бы отдать Киеву.

Оставшиеся 13, по данным Минобороны Норвегии, слишком дорого содержать и ремонтировать.

F-16 - американский многофункциональный лёгкий истребитель четвертого поколения, эксплуатируют с 1978 года. Считается самым массовым истребителем четвёртого поколения, всего построено более 4,6 тыс. самолетов.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, УКРАИНА, ИСТРЕБИТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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