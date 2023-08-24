Доходы Азербайджана от деятельности магистральных трубопроводов в I полугодии превысили $1 млрд

Доходы Азербайджана от деятельности магистральных трубопроводов в I-ом полугодии 2023 года составили 1 млрд 796 млн 588,9 тыс. манатов ($1 млрд 57 млн по текущему курсу – ИФ), что на 1,9% выше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

В частности, доходы от деятельности магистральных нефтепроводов, включая Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), составили 535 млн 337,2 тыс. манатов ($314,9 млн – ИФ). По сравнению с показателем января-июня 2022 года такие доходы сократились на 12,5%.

По данным правительства, в I-ом полугодии 2023 года потери в сети магистральных нефтепроводом составили 1,7 тыс. тонн против 1,3 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года (рост на 30,8%).

Доходы от деятельности магистральных газопроводов Азербайджана, включая Южно-Кавказскую трубопроводную магистраль (Баку-Тбилиси-Эрзерум –ИФ), в январе-июне 2023 года составили 1 млрд 261 млн 251,7 тыс. манатов ($741,9 млн - ИФ), рост по сравнению с первым полугодием прошлого года на 9,5%.

Потери в сети магистральных газопроводов по итогам I-го полугодия 2023 года составили 38 млн кубометров против показателя за аналогичный период прошлого года 24,8 млн кубометров (рост на 53,2%).

По магистральным нефтепроводам в январе-июне 2023 года транспортировано 19 млн 649,7 тыс. тонн нефти (рост на 10,7%), газопроводам – 20 млрд 273,1 млн кубометров газа (рост на 1,9%). При этом, в общем объеме прокачки нефти по магистральным нефтепроводам порядка 76,5% транспортировалось по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, а в объеме прокачки газа по магистральным газопроводам 53,8% пришлось на ЮКТМ.

Как сообщалось, доходы Азербайджана от деятельности магистральных трубопроводов в 2022 году составили 3 млрд 567 млн 157 тыс. манатов (рост на 17%). При этом доходы от деятельности магистральных нефтепроводов, составили 1 млрд 238 млн 913,7 тыс. манатов (рост на 3,4%), магистральных газопроводов - 2 млрд 328 млн 243,1 тыс. манатов (рост – на 25,7%).

Н.Аббасова