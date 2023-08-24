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Внешняя политика 24.08.2023 19:09

Байрамов рассказал о «рекорде» Еревана по объявлению о передаче Азербайджану новых предложений по мирному договору

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что для Баку важен конечный результат мирных переговоров с Арменией.

«Переговоры по мирному договору - это процесс, состоящий из многих этапов, частью которого являются предложения. Для Баку важен конечный результат», - сказал Байрамов на пресс-конференции в четверг с главой МИД Бельгии Хаджей Лабиб.

Он, как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», также прокомментировал заявление премьера Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван направил Баку новые предложения по мирному договору.

«Ереван, как правило от 30 дней до 60 дней держит у себя выдвигаемые Баку предложения, но как только сам выдвигает условия, то сразу же заявляет об этом. Сегодня Армения и вовсе установила рекорд, сообщив СМИ об этом спустя 40 минут после того, как отправила эти предложения. Это показывает, какая сторона более серьезно относится к процессу, и кто действительно заинтересован в нем, а кто предпочитает заголовки и политические заявления", - добавил Байрамов.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БАЙРАМОВ, АРМЕНИЯ, МИР, ПРЕДЛОЖЕНИЯ


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