Манат подорожал к евро, подешевел к лире, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 25 августа сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 25 августа ЦБА установил на уровне 1.8327 манат/1EUR (24 августа - 1.8482 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 25 августа сохранил на уровне 0.018/1RUB.
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 25 августа ЦБА установил на уровне 0.0656 манат/1TRY (24 августа - 0.0625 манат/1TRY).
Р.Керимов
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