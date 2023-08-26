В Лачин уже вернулись около 1 тыс. жителей – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в город Лачин уже вернулись около 1 тыс. жителей, к 2024 году в Лачинском районе будут проживать несколько тысяч человек.
«На данный момент в городе Лачин обосновались около 1 тыс. лачинцев. К концу года будут готовы дома для еще 900 семей. То есть до конца этого года (в Лачинском районе – ИФ) будут проживать несколько тысяч горожан и сельских жителей», - сказал Алиев в субботу, выступая на праздничных торжествах в "День города Лачин".
Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», президент добавил, что восстановительные работы в районе начались в октябре прошлого года, а «уже сегодня Лачин принимает гостей из разных уголков Азербайджана, дипломатов, представляющих зарубежные страны».
«Сейчас мы отстраиваем Лачин. Когда я приехал в Лачин в сентябре прошлого года, город был практически разрушен, осталось несколько неуклюжих зданий», - сказал Алиев.
Глава государства подчеркнул, что Армения в период оккупации Лачинского района совершила здесь военное преступление, осуществляя незаконное заселение.
«Они специально приглашали армян из зарубежных стран, с Ближнего Востока и селили их в наших домах, в домах азербайджанцев. Я хочу еще раз повторить, что это военное преступление. К сожалению, международные организации и покровители Армении закрывали на это глаза. Для них это было приемлемо. Потому что, как и армянское государство, зарубежные покровители Армении тоже считали, что эти земли должны навсегда остаться под оккупацией. Создание второй Армении, второго армянского государства на нашей земле являлось не только продуктом руководства Армении. Но наша воля, сила, кулак ударили и по ним. Мы доказали всему миру, что никто не может повлиять на нашу волю», - подчеркнул президент Азербайджана.
В.Алиев
Бакметрополитен в I полугодии заработал на перевозках более 40 млн манатов
МВД направит свыше 500 тыс. манатов на строительство административного здания для одной из региональных структур
К апрелю 2024г в Лачинском районе будут функционировать 9 малых ГЭС
Турпоток в Турцию за 7 мес. вырос на 16%
Испанские власти настаивают на отставке оказавшегося в центре скандала главы футбольной федерации
В Джабраиле в ходе разминирования произошел взрыв запала снаряда, ранен миноискатель
В селе Зар построят инфраструктуру для проживания 855 семей
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на капремонт дорог в городе
Topxana Layihe Inshaat получила подряд на 1,5 млн манатов на работы по благоустройству в Хачмазе
В Индии ввели ограничения на поставки риса для продовольственной безопасности
Киев позитивно оценивает вероятность получения крылатых ракет от Германии
Восемь человек скончались в Польше вследствие заражения легионеллезом
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В Yelo Bank состоялась встреча со студентами.
«Nar» удостоен премии «Stevie»
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС