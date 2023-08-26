В Лачин уже вернулись около 1 тыс. жителей – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в город Лачин уже вернулись около 1 тыс. жителей, к 2024 году в Лачинском районе будут проживать несколько тысяч человек.

«На данный момент в городе Лачин обосновались около 1 тыс. лачинцев. К концу года будут готовы дома для еще 900 семей. То есть до конца этого года (в Лачинском районе – ИФ) будут проживать несколько тысяч горожан и сельских жителей», - сказал Алиев в субботу, выступая на праздничных торжествах в "День города Лачин".

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», президент добавил, что восстановительные работы в районе начались в октябре прошлого года, а «уже сегодня Лачин принимает гостей из разных уголков Азербайджана, дипломатов, представляющих зарубежные страны».

«Сейчас мы отстраиваем Лачин. Когда я приехал в Лачин в сентябре прошлого года, город был практически разрушен, осталось несколько неуклюжих зданий», - сказал Алиев.

Глава государства подчеркнул, что Армения в период оккупации Лачинского района совершила здесь военное преступление, осуществляя незаконное заселение.

«Они специально приглашали армян из зарубежных стран, с Ближнего Востока и селили их в наших домах, в домах азербайджанцев. Я хочу еще раз повторить, что это военное преступление. К сожалению, международные организации и покровители Армении закрывали на это глаза. Для них это было приемлемо. Потому что, как и армянское государство, зарубежные покровители Армении тоже считали, что эти земли должны навсегда остаться под оккупацией. Создание второй Армении, второго армянского государства на нашей земле являлось не только продуктом руководства Армении. Но наша воля, сила, кулак ударили и по ним. Мы доказали всему миру, что никто не может повлиять на нашу волю», - подчеркнул президент Азербайджана.

В.Алиев