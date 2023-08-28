Манат подешевел к евро, подорожал к рублю и лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 28 августа сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 28 августа ЦБА установил на уровне 1.8374 манат/1EUR (25 августа - 1.8327 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 28 августа установил на уровне 0.0178/1RUB (25 августа - 0.018/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 28 августа ЦБА установил на уровне 0.0640 манат/1TRY (25 августа - 0.0656 манат/1TRY).

Н.Аббасова