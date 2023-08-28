Суд в Азербайджане арестовал на 10 дней армянских футболистов, задержанных на ППП «Лачин»

Армянские футболисты, задержанные на погранично-пропускном пункте (ППП) "Лачин" в понедельник сотрудниками Государственной пограничной службы (ГПС) , арестованы на 10 дней, по истечении этого срока они будут депортированы из страны, сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана.

В ведомстве отметили, что по факту совершения оскорбительных действий в отношении государственного флага Азербайджана Генпрокуратурой было возбуждено уголовное дело по статьям 283.2.3 (разжигание национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенное организованной группой) и 324 (надругательство над государственным флагом или государственным гербом Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса. Проведение следствия по уголовному делу было поручено Следственному управлению Генпрокуратуры.

"На основании обоснованных подозрений по расследуемому уголовному делу было принято постановление о привлечении граждан Республики Армения - Алена Саргсяна 2001 г.р., Вахе Ховсепяна 2003 г.р. и Левона Григоряна в качестве обвиняемых по вышеупомянутым статьям Уголовного кодекса. Они были объявлены в международный розыск и постановлением суда в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста", - говорится в заявлении Генпрокуратуры.

По информации ведомства, в результате проведенных розыскных мероприятий 28 августа 2023 года указанные лица были задержаны военнослужащими ГПС Азербайджана на ППП "Лачин".

"Право на защиту привлеченных к следствию лиц было обеспечено. В ходе допроса они признались в совершении данного деяния и заявили, что искренне раскаиваются и в будущем не совершат подобных действий. Учитывая возраст обвиняемых и их искреннее раскаяние с чистосердечным признанием, с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, применив принцип гуманизма, уголовное преследование в их отношении было прекращено", - отмечает ведомство.

В то же время, подчеркивает ведомство, несмотря на запрет размещения информации, открыто призывающей к национальной, расовой или религиозной ненависти и вражде Законом Азербайджана "Об информации, информатизации и защите информации", указанные лица, засняв свои действия на видеоролик, разместили данный материал на канале "Youtube", а также других интернет-ресурсах.

"В этой связи постановлением Генпрокуратуры было возбуждено административное производство по ст. 388-1 Кодекса об административных проступках и постановлением суда в отношении них был применен административный арест сроком на 10 дней", - говорится в заявлении.

Ведомство подчеркивает, что после исполнения решения суда будет обеспечено выдворение указанных лиц за пределы Азербайджана.

Н.Аббасова