BP заказала у Technip Energies установку по выпуску водорода для будущего производства биотоплива в Австралии

Французская Technip Energies построит для BP установку по производству водорода для будущего завода по выпуску биотоплива, который создается на базе закрытого НПЗ в австралийском городе Куинана, сообщается на сайте компании.
Сумма контракта составит от 50 млн до 250 млн евро (от $54,1 млн до $270,5 млн).
Соглашение предусматривает проектирование и изготовление модульной установки производительностью 33 тыс. куб. м в час. Планируется, что она будет связана с действующим импортным терминалом.
Установка позволит производить водород из природного газа и биогаза, вырабатываемого на заводе в Куинане. Водород будет использоваться для преобразования биосырья в биотопливо.
Завод в Куинане ранее являлся крупнейшим НПЗ в Австралии с мощностью 146 тыс. барр/cут. В 2021 году он был остановлен, поскольку переработка нефти там стала экономически невыгодной. Предприятие переоборудовали под импортный терминал для поставок топлива с азиатского рынка.
В феврале 2023 года BP анонсировала планы по созданию здесь завода по производству биотоплива: экологичного авиатоплива (SAF) и биодизеля. Компания намерена ввести его в эксплуатацию в 2026 году.
Technip Energies является ведущей мировой инженерно-технологической компанией в области перехода на "зеленую" энергию, а также наращивает присутствие на рынке "зеленого" водорода, устойчивой химии и управления выбросами CO2.
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